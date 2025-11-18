18.11.2025 16:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 24 минути | 27

Залата на Военния клуб в Сливен се изпълни с гости и представители на военните части в Сливен. Поводът беше празникът на Сухопътните войски и 140 години от Сръбско-българската война, които се отбелязват на 19 ноември. От името на кмета Стефан Радев заместникът му Камен Костов връчи поздравителен адрес. В него кметът отбелязва, че Денят на Сухопътните войски, е повод да отдадем заслужено признание и уважение към всички военнослужещи, които с чест и доблест защитават България.

„Благодарим ви за вашата служба и жертви, за усилията, които полагате ежедневно, за да гарантирате сигурността и спокойствието на нашето общество. Вие сте истинските герои на нашето време и вашият принос към националната ни сигурност е безценен. Нека този ден бъде изпълнен с гордост и радост за вас и вашите семейства! Пожелавам ви здраве, сила и успехи във всички начинания. Нека винаги има мир и стабилност, за да можете да продължите своята мисия с увереност и решителност!“, пише Стефан Радев.

Той допълва, че Сръбско-българската война е първото сериозно изпитание за младата българска войска.

„Българският народ извоюва победа с цената на над 5000 убити и ранени. Победата е важна стъпка към международното признание на Съединението. След нея името на българската държава придобива авторитет в Европа. Нека не забравяме, че българското знаме никога не е било пленявано в битка – повод за национална гордост, но и символ за устойчивост и сила на народа ни през вековете“, отбелязва още кметът.

От сцената на залата с поздравление към всички се обърна командирът на 13-о бригадно командване полковник Любомир Вачев.

„С това събитие отдаваме почит към всички онези герои, които останаха по бойните полета. Те дадоха кръвта си за младата българска държава, както и за създаването и утвърждаването на българската армия като стожер на националната сигурност“, посочи полк. Вачев.

Сред гостите, уважили събитието, бяха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, свещеноиконом Йоан Петров, директорът на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков, началникът на РД ПБЗН комисар Денчо Чомаков и началникът на регионалната служба на пожарната главен инспектор Росен Георгиев, командири, военнослужещи, бивши военни и приятели.

Празникът в залата продължи с награждаване на военнослужещи и излъчване на документален филм, посветен на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война.

Организатори на честванията са 13-о Бригадно командване и Общински съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Празникът ще продължи и на 19 ноември с ден на отворени врати в 13 бригадно командване.