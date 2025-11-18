Вълнуваща среща на петокласници с отец Йоан

18.11.2025 19:58 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

По повод 21 ноември – Деня на християнското семейство, петокласниците от нашето училище участваха във вълнуваща и познавателна среща с отец Йоан. Събитието се проведе в училището и имаше за цел да запознае учениците с духовните ценности, традиции и смисъла на този значим празник.

По време на беседата свещеникът разказа за значението на семейството като опора и източник на любов, уважение и подкрепа. Учениците научиха повече за християнските добродетели, традициите, свързани с празника, и ролята на семейството в изграждането на характера и ценностите на всяко дете.

Петокласниците проявиха голям интерес, задаваха въпроси и активно участваха в разговора. Срещата премина в приятелска и топла атмосфера, а учениците споделиха, че са научили нови и важни неща за духовния живот и семейните ценности.

Ръководството на училището благодари на свещеника за отделеното време и вдъхновяващите думи, както и на учениците за активното участие. Срещата се превърна в ценен урок по доброта, уважение и духовност.