Областният управител Чавдар Божурски уважи празника на Сухопътни войски в Сливен

19.11.2025 08:34 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 47

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на празника на Сухопътни войски и тържественото отбелязване на 140 години от Сръбско-българската война. Събитието се проведе във вторник (18 ноември) в Гарнизонния военен клуб в Сливен. То включваше представяне на доклад и излъчване на документален филм за годишнината от историческата победа.

Честването съвпадна с навечерието на празника на Сухопътни войски. По този повод бяха прочетени заповеди за награждаване на военни и цивилни служители от 13-о Бригадно командване.

Сред гостите бяха още Димитър Митев, председател на Общински съвет Сливен, Камен Костов, зам.-кмет на Община Сливен, отец Йоан от Сливенска митрополия, ръководители на институции, представители на военно-патриотични организации, военнослужещи, офицери и войници от запаса и резерва и граждани.