Започна ремонт на тротоарите около училище „Елисавета Багряна“ в Сливен

Община Сливен стартира ремонт на тротоарите около Основно училище „Елисавета Багряна“. До края на годината в района ще бъдат подменени настилки с площ 1 600 квадратни метра. Дейностите са част от програмата за обновяване на тротоарите в града. Планираните участъци се изпълняват поетапно. Приоритетни са зоните, където има най-голям пешеходен поток и настилките са в най-лошо състояние.