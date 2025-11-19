Децата в Община Твърдица отбелязаха Международния ден на толерантността

19.11.2025 10:19 , Людмила Калъпчиева

В Община Твърдица детските градини и училищата отбелязаха 16 ноември – Международния ден на толерантността – с разнообразни инициативи, насочени към насърчаване на уважението, приемането и разбирането сред подрастващите.

Учениците и малчуганите се включиха в тематични работилници, забавни игри, дискусии и творчески задачи, чрез които по достъпен и интересен начин усвоиха ценността на добротата и значението на приемането на различията между хората.

Педагозите подчертаха, че толерантността е добродетел, която трябва да се възпитава от най-ранна възраст, за да израстват децата в атмосфера на уважение и хармония.

Община Твърдица ще продължи да подкрепя подобни инициативи, които изграждат позитивна училищна среда и насърчават ценности, важни за цялото общество.