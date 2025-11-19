Baby Boomers, Generation X и Millennials в подкрепа на поколението Zoomers

19.11.2025 10:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 33

На 13 ноември 2025 г. Фондация „Езиковата Сливен“, в партньорство с ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, стартира първия по рода си Стипендиантски фонд „Будители: Поколение Z“ – иновативен протокол за личностно развитие на днешните възпитаници, финансиран изцяло с дарения от бивши възпитаници.

Фондацията е инициатива на бивши възпитаници, вдъхновена от 50-годишния юбилей на Гимназията през 2021 г. Тя е и сериозна тяхна заявка да консолидират общността от поколения, преминали през Гимназията, да подкрепят днешните възпитаници, да съхранят наследството и традициите на Езиковата и да мобилизат подкрепа.

За учебната 2025/26 г. фондът ще предостави 5 стипендии по 1000 лв., по една за всеки випуск. Стипендиите са на конкурсно начало и са предназначени за мотивирани и активни възпитаници на Езиковата, които искат да развият свои идеи, компетентности или проекти. Периодът на усвояване на стипендиите ще е между 1 февруари и 1 май 2026 г. Крайният срок за кандидатстване е 20 декември 2025 г., 18:00 ч. Специални информационни дни по випуски ще се проведат на 18, 19 и 20 ноември по график, предварително обявен в сградата на Езиковата Гимназия.

Името на Фонда обединява духа на Деня на народните будители и енергията на Поколение Z (1997–2012) – поколение, родено в дигиталната епоха, отличаващо се с критично мислене, креативност, социална чувствителност и стремеж към устойчиво бъдеще. Свързването на настоящите ученици с бивши възпитаници от поколенията на Baby Boomers, Generation X и Millennials отваря пространство за вдъхновяващи срещи, споделен опит, менторство, професионална ориентация и изграждане на трайни приятелства в общността на Езиковата.

Инициативата е посветена и на 175-годишнината от рождението на Захарий Стоянов, патрон на Гимназията. Всеки стипендиант ще получи възпоменателната юбилейна монета на БНБ, предоставена като целево дарение от Първа инвестиционна банка – клон Сливен.

Пълни насоки за кандидатстване са публикувани на сайта на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и във Facebook страницата на Фондация „Езиковата Сливен“. Въпроси могат да бъдат изпращани на: scholarships@ezikovatasliven.org