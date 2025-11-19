НАШАТА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА Проектно – базирано обучение – 5а и 5б клас

19.11.2025 11:23 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 52

Учениците от 5а и 5б клас по „Проектно – базирано обучение”

по Човекът и природата, изготвиха модели на Слънчевата система, под ръководството на госпожа Радка Миткова. Децата работиха индивидуално и по групи като имаха свобода при избор на идеи и материали. С вдъхновение, усърдие и старание те се справиха отлично с поставената задача и създадоха прекрасни макети.

Изработването на моделите помогна на учениците не само да затвърдят знанията си за устройството на Слънчевата система, но и да развият умения за творчество, планиране и представяне на научна информация по достъпен и интересен начин.

В края на проекта всяка група представи своя модел пред съучениците си, като сподели интересни факти за планетите и разказа за процеса на работа. Атмосферата беше вълнуваща и вдъхновяваща, а усмивките показваха колко ценен е опитът, придобит чрез практическо обучение. Проектът завърши с изложба, която привлече вниманието на останалите ученици и остави траен спомен у всички участници.

Ученето е най-интересно, когато създаваме, откриваме и работим заедно!

5а и 5б клас – нашето пътуване из Космоса!