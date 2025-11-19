19.11.2025 12:25 , Людмила Калъпчиева

Global Group, Междинна станция и InterNetWork представиха нова медия за ново поколение

19.11.25. София. На специално събитие във вторник вечер в София трите водещи продуцентски компании за телевизионно и онлайн съдържание в България – Global Group, Междинна станция и InterNetWork обявиха създаването на MEDIA Z - нова медия в YouTube, посветена на модерно, динамично и висококачествено ентъртейнмънт съдържание.

Зад амбициозния проект застават едни от най-влиятелните имена в българската продукция Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико (Global Group), Иван Христов и Андрей Арнаудов (Междинна станция) и Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев (InterNetWork).

MEDIA Z обединява креативността, стратегическия опит и дългогодишния професионализъм на традиционната телевизия с енергията и иновацията на най-успешните интернет създатели. Целта е ясна – каналите на MEDIA Z в YouTube да се превърнат в нова медия за ново поколение с премиум съдържание, което не просто се гледа, а се преживява.

“В България сме свикнали всички да се разделят, а ние искаме обединение. Сигурни сме, че то ще създаде нещо, от което всички ще се гордеем”, споделиха Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико от Global Group.

“Радваме се, че спираме ние да сме “момчетата” и вече има по-млади в бизнеса от нас. Най-хубавото е, че интернет ни дава свобода”, добавиха Иван Христов и Андрей Арнаудов от Междинна станция.

“За нас е страхотно да сме заедно с по-опитни хора в индустрията от нас, които са забелязали и оценяват всичко, което правим”, допълниха Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев от InterNetWork.

Новата медия ще продължи да развива утвърдени и любими на аудиторията формати - най-успешното онлайн риалити “Къщата на Инфлуенсърите”, първото ТВ онлайн предаване “Иван и Андрей #НЕОФИШЪЛ”, както и кулинарното интернет шоу “Елате ми на гости!”. Към тях ще бъдат добавени нови авторски формати, сред които романтични риалити продукции, социални експерименти, комедийни шоута, стратегически игри и спортни предавания. Ще бъдат създадени онези формати, които бизнесът и аудиторията иска да види.

Създателите на MEDIA Z вярват, че бъдещето на забавлението е хибрид между най-доброто от телевизията и силата на онлайн платформите – съдържание, което задържа вниманието, създава общности и предлага автентично преживяване на новото поколение зрители.

