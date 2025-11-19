Алумни в подкрепа на родното училище

19.11.2025 13:40 , Камен Едрев (Сливен НЕТ)

На 18.11.2025, в малката сграда на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ в Сливен, се проведе първата от поредицата информационни сесии в рамките на съвместната информационната кампания на Фондация Езиковата Сливен и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ за разясняване на условията за кандидатстване по Стипендиантски фонд "Будители: Поколение Z". Най-младите представители на „дигиталното по рождение“ поколение Z, които в момента се обучават в 8 клас, се запознаха със спирките в пътната карта за развитие, която стипендиите ще подкрепят и започнаха да умуват на коя от тях ще им е най-интересно. Може би въображаема среща със Захари Стоянов, на която ще му обяснят какво е Facebook, или пък проект, свързан със здравословното хранене по време на голямото междучасие или пък посещения в Мадрид и интервюиране на случайни минувачи с въпроси за България, но на испански! Заредени с интерес, вълнение и вдъхновение, и бивши, и настоящи възпитаници са вече завладяни от треската на новия протокол за постигане на развитие, съвместно създаден в реално време от всички поколения, преминали през Езиковата. Зад волана застават днешните възпитаници от поколение Z, а бившите възпитаници, подкрепили инициативата имат запазен билет! В периода 19-20 ноември предстои провеждането на още 4 информационни сесии за настоящите възпитаниците на Езиковата от 9, 10, 11 и 12 клас! Следете за още новини!

Фондация Езиковата Сливен