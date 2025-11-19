19.11.2025 15:39 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 18 минути | 2

Утре, 20 ноември, от 17:30 часа емблематични сгради и обществени пространства в цялата страна ще бъдат осветени в синьо като символичен призив за нулева толерантност към насилието над и между деца. Инициативата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“, която отбелязва и 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Кампанията включва и специално аудиопослание, което ще прозвучи на различни места в страната, напомняйки, че всяко дете има право на сигурност, закрила и уважение.

В Сливен в синьо ще бъде осветена сградата на Община Сливен, която се присъединява към националната инициатива в подкрепа на детските права и срещу насилието.

Списък със сградите и местата, които ще бъдат осветени:

София: Историческата сграда на българския парламент – пл. „Народно събрание“ 2

Благоевград: Сградата на Камерна опера

Бургас: Сградата на Община Бургас

Варна – сградата на Община Варна

Велико Търново – Крепостта „Царевец“

Видин – Художествената галерия – ул. "Бдинци" № 2

Враца – Сградата на Община Враца

Габрово – Сградата на Община Габрово

Добрич – Художествената галерия

Кюстендил – Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“

Ловеч – Крепостта над гр. Ловеч

Монтана – Младежки център

Пазарджик – Зала "Маестро Георги Атанасов"

Перник- Минна дирекция

Пловдив – Сградата на Община Пловдив

Русе – Пантеон на Възрожденците

Бяла, област Русе – Мостът на Колю Фичето

Силистра – Сградата на Община Силистра

Сливен – Сградата на Община Сливен

Стара Загора – Сградата на Регионална библиотека "Захари Княжевски".

Търговище – Сградата на Община Търговище

Хасково – Камбанарията до монумент "Св. Богородица"

Шумен – Многофункционална зала "Арена Шумен"

Ямбол – Народно читалище „Съгласие - 1862г.“