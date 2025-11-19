Утре, 20 ноември, от 17:30 часа емблематични сгради и обществени пространства в цялата страна ще бъдат осветени в синьо като символичен призив за нулева толерантност към насилието над и между деца. Инициативата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“, която отбелязва и 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.
Кампанията включва и специално аудиопослание, което ще прозвучи на различни места в страната, напомняйки, че всяко дете има право на сигурност, закрила и уважение.
В Сливен в синьо ще бъде осветена сградата на Община Сливен, която се присъединява към националната инициатива в подкрепа на детските права и срещу насилието.
Списък със сградите и местата, които ще бъдат осветени:
София: Историческата сграда на българския парламент – пл. „Народно събрание“ 2
Благоевград: Сградата на Камерна опера
Бургас: Сградата на Община Бургас
Варна – сградата на Община Варна
Велико Търново – Крепостта „Царевец“
Видин – Художествената галерия – ул. "Бдинци" № 2
Враца – Сградата на Община Враца
Габрово – Сградата на Община Габрово
Добрич – Художествената галерия
Кюстендил – Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“
Ловеч – Крепостта над гр. Ловеч
Монтана – Младежки център
Пазарджик – Зала "Маестро Георги Атанасов"
Перник- Минна дирекция
Пловдив – Сградата на Община Пловдив
Русе – Пантеон на Възрожденците
Бяла, област Русе – Мостът на Колю Фичето
Силистра – Сградата на Община Силистра
Сливен – Сградата на Община Сливен
Стара Загора – Сградата на Регионална библиотека "Захари Княжевски".
Търговище – Сградата на Община Търговище
Хасково – Камбанарията до монумент "Св. Богородица"
Шумен – Многофункционална зала "Арена Шумен"
Ямбол – Народно читалище „Съгласие - 1862г.“