Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен кани почитателите на изкуството на изложбата „Открий непознатото“, посветена на 40 години от смъртта на самоковския художник Наум Хаджимладенов. Откриването ще се състои на 20 ноември 2025 г. от 17:30 ч. в Узунова къща.

Събитието е част от проект за обособяване на лаборатория за реставрация, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Изложбата отбелязва успешното завършване на реставрацията върху 36 произведения на Наум Хаджимладенов – ценна част от фонда на галерията. За първи път всички живописни творби на автора, съхранявани в ХГ „Димитър Добрович“, са представени заедно в една експозиция.

Посетителите ще могат да видят отблизо възстановените произведения и да се запознаят с процесите, през които са преминали по време на реставрацията. Експозицията поставя акцент върху значимата роля на реставратора и интердисциплинарния характер на тази професия, която е ключова за опазването на културното наследство.

Изложбата ще бъде достъпна за посещение до края на 2025 година.