Излъчването на серийния филм за свети Паисий Светогорец „Свети Паисий – от Фараса към Небесата“ започва от тази вечер в ефира на Българската национална телевизия. Биографичната историческа драма в два сезона и общо 21 епизода. Излъчването на филма ще бъде от понеделник до четвъртък в 22:00 ч.

Продукцията, посветена на живота, делото и чудесата на свети Паисий, впечатли стотици хиляди в Гърция, Румъния, Сърбия и други съседни държави и за първи път ще бъде излъчен и за българската аудитория.

Свети Паисий Светогорец (Езепидис) е роден през 1924 г. в Кападокия, Мала Азия от православни родители. От дете проявява дълбока вяра и се отличава с благочестие. Още в млада възраст повярвал в Бога, а по-късно приел монашеския чин на Света Гора – Атон, където се прочува с духовните си дарби и помага на мнозина. Свети Паисий се преставя пред Бога през 1994 г., а през 2015 г. бе причислен към лика на светиите. Мястото на неговия покой – Манастира „Св. Йоан Богослов“ в Суроти, Гърция и днес е притегателен център за стотици вярващи християни, които ежедневно прибягват към дивния Божий угодник и го молят за помощ и закрила.