Сливен, кратки вечерни новини, 19.11.2025 г., сряда

Днес от 17:30 ч. в Психологическо студио „KatrInside“ ще се проведе групова среща по темата „Моите страхове – източник на сила, а не пречка“.

Община Сливен започна ремонт на тротоарите около ОУ „Елисавета Багряна“.

Областният управител Чавдар Божурски присъства на тържественото отбелязване на празника на Сухопътните войски и 140 години от Сръбско-българската война, проведено на 18 ноември в Гарнизонния военен клуб в Сливен.

Финансирането и изпълнението на общо 48 проекта на стойност близо 50 млн. евро за област Сливен са включени в държавния бюджет за 2026 г., който беше одобрен на първо четене от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

Сливенска света митрополия и Община Сливен организират на 21 ноември тържествен благотворителен концерт под надслов „Деца за деца – дар от любов“, посветен на Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейството.

Школа по народно пеене “АЕДА” - Сливен - гости на Танцова формация "Петлите" в новия им спектакъл в Бургас на 20 ноември.

891 са децата и учениците със специални образователни потребности в област Сливен през настоящата учебна година, сочат официалните данни на Министерството на образованието.