Посещение в 13-то бригадно командване

19.11.2025 20:34 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Днес – 19.11.25 г., четвъртокласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ посетиха 13-то бригадно командване, гр. Сливен, по случай празника на Сухопътните войски.

В този "Ден на отворени врати” учениците успяха отблизо да видят въоръжение, техника, оборудване, да разгледат музея на военното формирование, както и разположената на открито музейна експозиция на бронирана техника. Много от учениците за първи път се качиха на танк, а част от тях споделиха, че това е най-вълнуващият момент от посещението.

Празнична атмосфера създаде военният духов оркестър, който четвъртокласниците имаха възможност да видят и чуят.

Потегляйки от 13-то бригадно командване, учениците споделиха за приятните изживявания и пожелаха отново да посетим военнослужещите на някой от следващите им празници.

Благодарим за топлото посрещане! Обещаваме да Ви посетим отново!