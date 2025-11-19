Сливен. Новини от източника. Последни новини

Посещение в 13-то бригадно командване

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 53

Посещение

Днес – 19.11.25 г., четвъртокласниците от ОУ „Елисавета Багряна“ посетиха 13-то бригадно командване, гр. Сливен, по случай празника на Сухопътните войски.

В този "Ден на отворени врати” учениците успяха отблизо да видят въоръжение, техника, оборудване, да разгледат музея на военното формирование, както и разположената на открито музейна експозиция на бронирана техника. Много от учениците за първи път се качиха на танк, а част от тях споделиха, че това е най-вълнуващият момент от посещението.

Празнична атмосфера създаде военният духов оркестър, който четвъртокласниците имаха възможност да видят и чуят.

Потегляйки от 13-то бригадно командване, учениците споделиха за приятните изживявания и пожелаха отново да посетим военнослужещите на някой от следващите им празници.

Благодарим за топлото посрещане! Обещаваме да Ви посетим отново!

Снимки

Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение
Посещение

Реклама