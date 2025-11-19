Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВОДАТА – НАШИЯТ БЕЗЦЕНЕН ДАР

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 4 часа | 41

Снимка 1

В час по „Човекът и природата“ третокласниците се превърнаха в истински малки изследователи. Под ръководството на г-жа Невелина Кикьова те откриваха „Свойствата и значението на водата“ чрез увлекателни задачи и любопитни експерименти, които направиха урока жив и запомнящ се.

С помощта на забавна игра с учебни картончета учениците си припомниха основни понятия като обем, маса, вещество, свойства и др. Така те активно се включваха в урока и упражняваха знанията си по интерактивен начин.

По време на часа децата прочетоха текст за „най-прекрасния остров на земята“, но бързо откриха, че мястото не е толкова прекрасно, защото липсва… вода. Това любопитно предизвикателство насочи вниманието им към темата и ги подготви за следващите открития.

Вълнението достигна своя връх по време на експериментите, когато третокласниците сами демонстрираха свойствата на водата, наблюдаваха резултатите и правеха свои изводи като истински малки учени.

Часът премина с много интерес, усмивки и истински научни открития — доказателство, че науката е най-вълнуваща, когато се преживява.

Снимки

Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Снимка 6
Снимка 7
Снимка 8
Снимка 8
Снимка 9
Снимка 9
Снимка 10
Снимка 11
Снимка 12
Снимка 13
Снимка 14
Снимка 15
Снимка 16
Снимка 17
Снимка 18
Снимка 19
Снимка 20
Снимка 21
Снимка 22
Снимка 23
Снимка 24
Снимка 25

Реклама