ВОДАТА – НАШИЯТ БЕЗЦЕНЕН ДАР

19.11.2025 20:40 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В час по „Човекът и природата“ третокласниците се превърнаха в истински малки изследователи. Под ръководството на г-жа Невелина Кикьова те откриваха „Свойствата и значението на водата“ чрез увлекателни задачи и любопитни експерименти, които направиха урока жив и запомнящ се.

С помощта на забавна игра с учебни картончета учениците си припомниха основни понятия като обем, маса, вещество, свойства и др. Така те активно се включваха в урока и упражняваха знанията си по интерактивен начин.

По време на часа децата прочетоха текст за „най-прекрасния остров на земята“, но бързо откриха, че мястото не е толкова прекрасно, защото липсва… вода. Това любопитно предизвикателство насочи вниманието им към темата и ги подготви за следващите открития.

Вълнението достигна своя връх по време на експериментите, когато третокласниците сами демонстрираха свойствата на водата, наблюдаваха резултатите и правеха свои изводи като истински малки учени.

Часът премина с много интерес, усмивки и истински научни открития — доказателство, че науката е най-вълнуваща, когато се преживява.