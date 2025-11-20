Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 20.11.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюро по труда-Сливен

01.9.2025 г. 28.11.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 28.11.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

01.9.2025 г. 28.11.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

02.9.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

03.9.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

01.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

03.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

13.10.2025 г. 28.11.2025 г. 1 ЛЕЯР СЛИВЕН средно

20.10.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ПАЗАЧ-ПОРТИЕР СЛИВЕН средно

24.10.2025 г. 24.11.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

04.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

06.11.2025 г. 12.12.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 19.12.2025 г. 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР СЛИВЕН средно

10.11.2025 г. 19.12.2025 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ СЛИВЕН средно

13.11.2025 г. 11.12.2025 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

14.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

26.11.2025 г. 25.11.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА БЛАТЕЦ висше

17.11.2025 г. 15.1.2026 г. 1 ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

17.11.2025 г. 28.11.2025 г. 1 МОНТЬОР, РЕМОНТ НА МАШИНИ СЛИВЕН средно

01.12.2025 г. 21.11.2025 г. 1 ОХРАНИТЕЛ СЛИВЕН средно

24.11.2025 г. 20.11.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 РЕХАБИЛИТАТОР СЛИВЕН висше

05.1.2026 г. 15.12.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ, ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

03.12.2025 г. 25.11.2025 г. 1 РЪКОВОДИТЕЛ КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ СЛИВЕН висше

20.11.2025 г. 19.12.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

