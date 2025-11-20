Откриха експозицията-възстановка „Тайните на Калояновската гробница“ в РИМ – Сливен

20.11.2025 10:33 , Людмила Калъпчиева

Въпреки дъждовното време, вчера в Регионален исторически музей – Сливен беше официално открита експозицията-възстановка „Тайните на Калояновската гробница“. На събитието присъстваха заместник-кметовете г-жа Пепа Чиликова и инж. Стоян Марков, общински съветници, ученици, музейни специалисти и гости.

Ръководителят на проекта – археологът към РИМ – Сливен Теодора Недялкова, и директорът на музея доц. д-р Николай Сираков разказаха подробно за идеята и реализацията на възстановката, която позволява на посетителите да видят отблизо недостъпната и несоциализирана тракийска гробница. Двамата изразиха благодарност към Министерството на културата за финансовата подкрепа, към Емил Михов и екипа на „Бокс Вижън“ за техническата реализация, както и към реставраторите в музея за техния ценен принос.

Калояновската гробница, открита през 1963 г. в частен имот, е единствената монументална тракийска могила, проучена в района на Сливен. Тя представлява уникално свидетелство за погребалните практики, вярванията и светогледа на древните траки.

Новото експозиционно пространство се намира на втория етаж в сградата на РИМ – Сливен и очаква своите посетители. Заповядайте да откриете един от най-загадъчните пластове от историята на региона!