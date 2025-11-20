20.11.2025 10:36 , Людмила Калъпчиева

В изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс,. Български Червен кръст- Сливен удължава раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане, само за пункт с адрес гр.Сливен, ул. “Гео Милев“ №14. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. За семействата с момичета на възраст от 15 г. до 29 г. се добавят и дамски превръзки.

В Област Сливен продуктите се раздават по следния график:

В община Сливен за раздаването са открити следните пунктове:

пункт № 1 - на ул.”Гео Милев ”14( до „Детско отделение“), от 13 октомври до 28 ноември 2025 г.

пункт № 2 - на бул ”Цар Симеон”, тролейбусно депо, за кв.”Надежда” 13 октомври до 25 ноември 2025 г.

В селата на община Сливен и кв. „Дебела кория“ - раздаването се осъществява поетапно в периода от 14 октомври до 25 ноември 2025 г.

В община Нова Загора помощите се получават в два временни пункта –пункт № 1 в Младежкия дом, ет.1 и пункт №2 в кв.”Шести”, ул.”Освобождение”№1 - от 21 октомври до 21 ноември 2025 г.

В община Котел е от 13 октомври до 25 ноември 2025 г.- в пункт на ул. ”Св.св.Кирил и Методий” №13., а в селата от 15 октомври до 25 ноември 2025 г.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.;

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.;

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.;

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м. август 2025 г.;.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към м. август 2025 г.;

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с по 1 брой от следните хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове и по 1 брой от два вида хранителни продукти- захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета със следното общо съдържание в двата пакета: шампоан – 4 броя; паста за зъби – 3 броя; четки за зъби – 3 броя; тоалетна хартия – 4 опаковки; препарат за под – 3 броя; перилен препарат – 3 броя; препарат за съдове – 3 броя; тоалетен сапун – 3 броя; захар – 3 броя; спагети – 3 броя.

На правоимащите по Програмата лица се предоставят и съпътстващи мерки, които са съобразени с индивидуалните им потребности. Те включват:

1. Консултиране на уязвими лица за балансиран режим на хранене и здравословен начин на живот;

2. Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип;

3. Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд плюс;

4. Подготовка за справяне с неблагоприятни климатични условия и епидемични заплахи. Оказване на Първа долекарска помощ при бедствия, аварии и

катастрофи. Промоция на хигиената и методи за дезинфекция;

5. Насочване на целевите групи за получаване на здравни услуги и консултиране на правоимащите лица относно техните здравни права.

6. Инициативи за възрастни хора и бежанци.

По време на раздавателния процес правоимащите лица ще получат „Листовка за лична и битова хигиена“ и „Брошура за възможностите за балнеолечение и физиотерапия“. Ще могат в много от пунктовете да гледат и анимационен филм за задачите, дейността и целите на Европейския социален фонд плюс, да премерят теглото и кръвното си налягане и др.

Допълнителна информация гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК. Те могат да позвънят и на КОЛ ЦЕНТЪРЪРА на БЧК на тел. 02 4928549, където всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. екип от обучени служители предоставя професионални консултации и информация по следните теми:

 Достъп до социални услуги и здравни права;

 Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;

 Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Кол центърът изпълнява и важна роля в следващия етап от верификацията на правоимащите лица, като извършва проверка по ЕГН в Националната информационна система на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 за установяване на правото им да получат помощ в рамките на Операция „Подкрепа“.

20.11.2025г

ОС на БЧК – Сливен

Д-р Моника Сярова – директор на Секретариата