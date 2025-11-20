20.11.2025 11:04 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен | Сливен

Община Сливен напомня, че срокът за подаване на предложенията за десетте най-добри спортисти на Сливен, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и за „Бъдеща звезда“ за 2025 г. е до 25 ноември, включително.

Заинтересованите спортни клубове могат да подават в деловодството на Общината своите номинации, както и на имейл: kmet@sliven.bg

Регламент и анкетни талони на хартиен носител са оставени в общинските спортни бази, както и на гише № 8 в Центъра за административно обслужване /от източния вход на Общината/. Същият е изпратен на спортните клубове в електронен вариант.

В случаите, когато предстои състезание след крайния срок за подаване на документи, клубът трябва да уведоми комисията предварително, за да може документите/предложенията да бъдат разгледани.

Запитвания във връзка с процедурата могат да се отправят към общинския спортен експерт Силвия Никова на тел. 044/611307.

Церемонията по награждаване на най-добрите спортисти на Сливен ще се състои на 15 декември.