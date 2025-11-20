Копие на Калояновската гробница беше показано в Регионалния исторически музей

20.11.2025 11:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ Сливен официално беше открита експозицията възстановка „Тайните на Калояновската гробница“. Тя представлява холографска витрина с 3D артефакти – копие на единствената каменна гробница по средното течение на Тунджа. Освен възстановката, музеят представя и оригинални находки от самата гробница.

„Характерното за нашия регион е, че гробниците са били изграждани от нетраен материал. Това е единствената, изработена от камък и тухла. На тази гробница има и стенопис, което е изключително рядко в гробищната живопис. Тя е прозорец към отвъдния свят. С тази възстановка искахме да покажем вярванията на траките“, обясни директорът на музея доц. д-р Николай Сираков.

На събитието присъстваха също заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, общинските съветници Лидия Димитрова и Веселина Тонева, ученици и гости.

Тракийската гробница в село Калояново е открита и проучена през 1963 г. Тя е разположена под могилен насип с височина 3 метра и диаметър около 50 метра. Състои се от две преддверия и една гробна камера. Във външното преддверие е открит скелет на кон, заедно с железни, бронзови и сребърни елементи от сбурята. То е изградено от големи риолитови плочести камъни, споени с кал.

Вътрешното преддверие е изградено от големи варовикови блокове, измазани с варова мазилка. На една от стените частично е запазена част от полихромната декорация на гробницата, представляваща перлов низ. В това помещение са открити керамични съдове, амфори, една от които с печат на остров Тасос, както и местна сива тракийска керамика.

В самата гробна камера е открит скелетът на починалия аристократ, като около него са били разположени елементи от въоръжението – къс меч ксифос, копия, както и елементи от златен нагръдник.

Гробницата се датира към втората четвърт на IV в. пр. Хр.

Оригиналната гробница е открита случайно в частен двор от Иван Чакмаков, жител на село Калояново. Разкопките са извършени от екип на Археологическия институт при БАН под ръководството на научния сътрудник Мария Чичикова. След проучванията, с цел съхранение, върху гробницата е изграден бетонен защитен кожух. Тъй като се намира в частен имот, находката не е достъпна за посетители на място. Поради тази причина от Регионалния музей решават, че може да направят възстановка, като проектът е одобрен и финансиран от Министерството на културата.