Сливен, кратки вечерни новини, 20.11.2025 г., четвъртък

20.11.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Служители на Националния статистически институт (НСИ) в Сливен излязоха на протест с искане за увеличение на възнагражденията.

В Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков" в Сливен бе представена възстановката "Тайните на Калояновската гробница" – единствената каменна гробница по средното течение на Тунджа, открита през далечната 1963 година в село Калояново.

На 19 ноември от 10:00 до 15:00 ч. в зала „Май“ на Община Сливен се проведе „Ден на здравето“.

Великолепен Коледен концерт „Коледната нощ“ на великия глас на България – Георги Христов ще бъде представен на 24.11 от 19:00 ч в зала Сливен.

По повод Международния ден на четенето психологът Катрин Федина гостува на II „в“ клас в НУ „Васил Левски“ – Сливен, с ръководител г-жа Дарина Тодорова.

Ученици от СУ „Пейо Яворов“ за втора поредна година постигнаха успех на Международния STEAM фестивал в Баку.

Община Сливен напомня, че до 25 ноември се приемат предложения за класацията на най-добрите спортисти на града за 2025 г.