20.11.2025 16:06 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 58

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се проведе обучение на тема „Болницата - безопасна среда за пациенти и персонал. Бънделите /пакетни мерки/: иновативна стратегия за безопасни медицински грижи ”.

Мероприятието е форма на продължаващо обучение, кредитирано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/. Организатор на форума беше от главната медицинска сестра на болницата Красимира Танева. Присъстваха 40 специалисти по здравни грижи от лечебното заведение. Лектор беше д-р Мариета Алексиева-болничен епидемиолог и лекар микробиолог в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.

Д-р Алексиева изтъкна, че в сложни и бързо променящи се условия, едно от най-големите предизвикателства днес, е осигуряване на по-безопасни грижи. Болницата е мястото, където хората търсят здраве, надежда и професионална грижа. За да бъде лечението ефективно, тя трябва да осигурява не само висококачествени медицински услуги, но и безопасна среда, както за пациентите, така и за персонала. Безопасната грижа е предпазване на пациента от ненужна или потенциална вреда, свързана с предоставянето на здравни грижи.

В хода на лекцията беше разгледана пациентската безопасност по света и в България. Акцентът беше „Култура на безопасност“, като съвкупност от споделени ценности, норми и модели на поведение в организацията, които насърчават и поддържат безопасността на пациентите. Тя обхваща - силно и последователно лидерство, ефективна работа в екип и сътрудничество, практики, основани на доказателствена медицина. Необходима е ясна и точна комуникация, обучение и развитие на персонала, измерване и анализ на резултатите, справедлива и ненаказателна култура, системно мислене, прилагане на принципите на човешките фактори, нулева толерантност към рискове и отклонения.

Всички тези елементи трябва да бъдат внедрени в практиките за превенция и контрол на инфекциите и да допринесат за значително намаляване на риска от инфекция. Разработването на стретегии, като използването на писмени, устни или електронни методи за обучение на персонала, за споделяне на данни от надзора, отнасящи се за ПКИ, нови мерки, процедури и проучвания в литературата, трябва да е неизменна част от работата в едно лечебно заведение.

Д-р Алексиева акцентира и върху комуникацията за безопасността на пациента, която да включва система за регистрация, позволяваща на персонала да огласява опасения или грешки от практиката, при полагане на грижи за болния, без страх от наказание.

Съвременната практика е основана на доказателствената медицина Пример за такъв нов начин на мислене е прилагането на Бънделите - „пакети“ от мерки за превенция на ИСМО, свързани с инвазивни устройства и процедури. В хода на обучението беше разяснено какво представляват бънделите, избрани принципи при човешкия фактор и тяхното приложение за разработване на практики по профилактика и контрол на инфекциите. Разгледаха се и примери за нови предизвикателства в безопасността на пациентите, свързани с профилактика и контрол на инфекциите. Обобщението от лекцията е , че прилагането на по-добри практики обуславя по-високо качество на грижите и води до по-добро здраве. Обучението завърши с дискусия и тест.