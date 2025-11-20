УСПЕШНО УЧАСТИЕ В МАЙСТОРСКИ КЛАС

20.11.2025 16:03 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков"

На 18.11.2025 г. бе проведена кръгла маса по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, модул 1 – дейност „Майсторски клас“.

В нея взе участие г-жа Велияна Добрева, учител по история и цивилизации в СУ "Йордан Йовков", която се представи с презентация по темата „Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез работа с различни източници“.

Участието ѝ в инициативата допринася за обогатяване на педагогическите практики в училище, насърчава използването на съвременни методи в обучението и подкрепя развитието на уменията на учениците за анализ, критическо мислене и работа с информация.