Театър в класната стая по повод Деня на четенето

20.11.2025 16:14 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 18 минути | 0

По повод Деня на четенето – 21 ноември, учениците от 2. "а" и 2. "г" клас се насладиха на театрална постановка.

Служителите на Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Йоана Василева, Ценка Маркова и Евгения Генова, изнесоха представление към приказката на Ран Босилек "Косе Босе".

След това прочетоха приказката на Ран Босилек "Надбягване" и обясниха на децата за ползите от четенето и какво работят хората в библиотеката.

Второкласниците наградиха гостите с аплодисменти, отговаряха на въпроси, свързани с четенето и рисуваха картина по епизод от приказката.

Беше истински празник на четенето!