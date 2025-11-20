Театър в класната стая по повод Деня на четенето

По повод Деня на четенето – 21 ноември, учениците от 2. "а" и 2. "г" клас се насладиха на театрална постановка.
Служителите на Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Йоана Василева, Ценка Маркова и Евгения Генова, изнесоха представление към приказката на Ран Босилек "Косе Босе".
След това прочетоха приказката на Ран Босилек "Надбягване" и обясниха на децата за ползите от четенето и какво работят хората в библиотеката.
Второкласниците наградиха гостите с аплодисменти, отговаряха на въпроси, свързани с четенето и рисуваха картина по епизод от приказката.
Беше истински празник на четенето!