Урокът е част от проект "Учене по станции в четири стъпки", по НП "Иновации в действие", в която от тази година намери своето място и нашето училище.
Темата "Будители на моя роден град" обобщи знанията на четвъртокласниците по български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Учениците се изправиха пред различни по трудност задачи, в които показаха знанията си.
Затрудненията, които срещаха, четвъртокласниците преодоляваха чрез индивидуален подход от страна на учителя.
Новият метод на обучение е интересен, харесван от учениците и полезен за учителите.
Всички ние очакваме с нетърпение следващия иновативен урок.