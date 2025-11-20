Инициатива по БДП

20.11.2025 17:28 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 33 минути | 28

Третокласниците от ОУ "Елисавета Багряна" работиха по тема, свързана с безопасността на движението по пътищата. Децата изработиха свои пътни знаци от хартия, като се запознаха с тяхното значение и роля в пътната безопасност. Научиха разликите между предупредителни, забранителни и задължителни знаци.

Инициативата е част от планираните дейности по БДП за учебната година и цели да насърчи учениците да осъзнаят значението на правилата за безопасно поведение на пътя. Чрез практическата работа децата се учат не само да разпознават знаците, но и да бъдат внимателни и отговорни участници в движението.

Поздравления за старанието на всички третокласници!