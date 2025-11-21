Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ден на християнското семейство

С красиви и емоционални занимания второкласниците от 2. в клас отбелязаха Деня на християнското семейство – празник, който ни напомня за силата на взаимната подкрепа, любовта и единството. Те създадоха „Дърво на семейните ценности“, на което всяко дете добави бухалче със своето име и есенно листо с написана от него семейна ценност като: обич, подкрепа, уважение, честност, отговорност, доверие и много други.

През изминалата седмица учениците имаха тайна мисия „Добро дело“. Всеки от тях си изтегли задача, която трябваше да изпълни в рамките на деня като например: „Прегърни свой близък и му кажи колко много го обичаш.“; „Изненадай приятно някой от своето семейство.“; „Благодари на мама за всичко, което прави за теб“; „Направи нещо мило за мама или татко днес.“; „Помогни на брат/сестра без да те молят.“ и много други. На следващия ден децата с вълнение споделиха как са зарадвали своите близки и колко са доволни от изпълнената мисия.

Учениците направиха прекрасни картички, с които още веднъж благодариха на своите семейства и им показаха колко много ги обичат. Празникът завърши с обща снимка и пожелание за още много споделени мигове и хармония във всяко семейство.

