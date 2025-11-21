21.11.2025 09:40 , Людмила Калъпчиева

20 ноември 2025 г. - AMD, Cisco и HUMAIN обявиха ново съвместно предприятие, което ще достави до 1 GW инфраструктура за изкуствен интелект до 2030 г., започвайки с първа фаза от 100 MW инсталация в Кралство Саудитска Арабия, за да захранва глобалната AI екосистема с рентабилна и високопроизводителна инфраструктура.

Очаква се съвместното предприятие да започне дейност през 2026 г. То обединява:

• Водещите постижения на AMD в областта на изчисленията с изкуствен интелект, включително графични процесори AMD Instinct MI450, процесори EPYC, адаптивни невронни процесори (NPU) и екосистемата от отворен софтуер ROCm

• Сигурната и мащабируема инфраструктура за критично важни приложения на Cisco

• Най-съвременната инфраструктура за центрове за данни на HUMAIN

Този джойнт венчър означава значителна победа за графичните процесори AMD Instinct MI450 серия, които ще захранват следващата фаза от внедряването на AI изчислitelni sistemi. Графичните процесори ще бъдат допълнени от процесори AMD EPYC, адаптивни невронни процесори (NPU) и екосистемата с отворен софтуер ROCm.

Съобщението включва планове за нов Център за върхови постижения на AMD в Саудитска Арабия, фокусиран върху мигрирането на локални за страната AI натоварвания към инфраструктурата на HUMAIN и развитието на местни таланти.

Основното в споразумението на трите ИТ компании:

• Съвместното предприятие ще започне дейност през 2026 г.

• Първоначално внедряване на 100 MW

• Общ капацитет до 1 GW до 2030 г.

• Споделена амбиция за разширяване на капацитета до множество гигавата като ключов стълб на общите амбиции на HUMAIN

• Създаване на Център за върхови постижения на AMD в Саудитска Арабия

Д-р Лиза Су, председател и главен изпълнителен директор на AMD, заяви: „Предоставянето на високопроизводителна глобална инфраструктура за изкуствен интелект в голям мащаб изисква силни партньорства. Заедно с HUMAIN и Cisco, ние комбинираме водещи изчислителни и мрежови технологии, за да разширим капацитета и глобалната конкурентоспособност на екосистемата за изкуствен интелект на Кралството. Като част от това задълбочаващо се сътрудничество, ние също така създаваме Център за върхови постижения на AMD в Саудитска Арабия, за да ускорим допълнително местната интеграция и иновации.“