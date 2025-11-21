Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.11.2025 г.

21.11.2025 10:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 28 минути | 32

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.11.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 21.11.2025 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по два сигнала за кражби. На 19 ноември 35-годишен мъж е заявил, че от връхната му дреха е откраднат мобилен телефон Samsung Galaxy A16, като заявената щета е на стойност около 300 лева. По данни на пострадалия кражбата е извършена на бул. „Цар Освободител в град Сливен. Образувано е досъдебно производство.

На 20 ноември 62-годишен мъж от град Сливен е заявил, че от негов имот, намиращ се във вилна зона „Среди дол“, неизвестен извършител е откраднал четири мобилни телефони и сумата от 20 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

На 20 ноември, около 17,30 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал в района на кръстовище с улици „Хр. Ботев“ и „Ал. Стамболийски“. Пострадала е 71-годишна жена, която е пресичала на пешеходна пътека. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен с фрактура на ръка, без опасност за живота. Водачът, причинил пътното произшествие, е напуснал местопроизшествието. След проведените издирвателни действия автомобилът и собственикът са установени. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Котел: 64-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена на 20 ноември в село Нейково от екип на РУ-Котел, извършващ обход и контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,88 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: 21-годишен жител на град Раднево е задържан за кражба на лек автомобил. Полицейски служители от РУ-Нова Загора започват работа по случая на 20 ноември. Сигналът е получен в 08,30 часа за кражба на лек автомобил „Мицубиши Паджеро“ от стопански двор в село Прохорово. След проведените издирвателни действия автомобилът е намерен изоставен и повреден на пътя между селата Прохорово и Еленово. Извършителят е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита та населението

На 21.11.2025 г., в 07,17 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в ел. табло на ул. „Щросмайер“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожено е ел. таблото. Причината е късо съединение вследствие претоварване.