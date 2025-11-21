Информационен бюлетин за пленарната сесия - 24-27 ноември 2025 г.

21.11.2025 10:13 , Людмила Калъпчиева

По-безопасни онлайн платформите за непълнолетни

Очаква се ЕП да предложи забрана на вредни практики като пристрастяващ дизайн и хазартни елементи в игрите, и минимална възраст от 16 г. за достъп до социалните медии.

Безопасност на играчките: нови правила за по-добра защита на здравето на децата

Съгласуваните правила имат за цел да намалят броя на опасните играчки, продавани в ЕС, и да защитят децата от рискове, свързани с играчките.

Първата програма за европейската отбранителна промишленост

Новата програма има за цел да укрепи отбранителната промишленост на ЕС, да насърчи съвместните европейски обществени поръчки, да ускори производството и да увеличи подкрепата за Украйна.

Нови предложения за опростяване на цифровото законодателство

Дебатът във вторник следобед между членовете на ЕП и Комисията ще бъде първият в Парламента по новия „цифров омнибус“ за опростяване на цифровите правила на ЕС.

Нарушения и саботаж на въздушното пространство и критичната инфраструктура на ЕС

В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят продължаващите заплахи за въздушното пространство и критичната инфраструктура на ЕС, породени от Русия и Беларус.

Действия на ЕС срещу нарушения в e-търговията

Очаква се евродепутатите да настояват Комисията да санкционира платформи като Shein, AliExpress и Temu за нарушаване на правилата на ЕС и продажба на незаконни стоки.

Закон на ЕС за обезлесяването: предложения за опростяване

Членовете на ЕП решават дали да опростят закона на ЕС за обезлесяването, който гарантира, че продуктите, продавани в ЕС, не са произведени от обезлесени земи.