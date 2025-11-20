20.11.2025 10:49 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 19 ноември 2025 г. бе официално открита експозицията възстановка "Тайните на Калояновската гробница". В присъствието на заместник-кметовете г-жа Пепа Чиликова и инж. Стоян Марков, общински съветници, ученици, колеги и гости на музея, ръководителят на проекта - археологът към РИМ - Сливен Теодора Недялкова, и доц. д-р Николай Сираков, директорът на музея, разказаха в детайли за зараждането и осъществяването на проектната идея за нагледното представяне на недостъпната и несоциализирана тракийска гробница. Те благодариха на Министерството на културата за финансовата подкрепа, на Емил Михов от "Бокс Вижън" и неговия екип за техническото изпълнение, и на колегите реставратори в музея за приноса им по проекта.

Калояновската гробница е открита през 1963 г. в частен имот и е единствената монументална тракийска могила, проучена в района на Сливен - неповторимо свидетелство за вярванията на древните траки, техните погребални практики и цялостен мироглед.

Заповядайте на втория етаж в сградата РИМ - Сливен, за да разгледате новото експозиционно пространство!