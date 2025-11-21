21.11.2025 10:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 55

Община Нова Загора продължава да въвежда иновативни решения за по-чиста и устойчива градска среда, като постави първото си смарт кошче със соларно захранване и вградена преса. Новото съоръжение вече е монтирано пред Спортна зала „Младост“.

„Умният“ контейнер работи напълно автономно благодарение на соларен панел и батерии, които осигуряват до 72 часа работа без директно слънце. Основният му обем е 250 литра, но чрез вградената преса вместимостта достига 1200 литра – еквивалент на пет стандартни кофи.

Сензори измерват нивото на запълване и сигнализират към сметопочистващата фирма, което позволява оптимизиране на графика за обслужване. Така извозването ще бъде нужно едва веднъж седмично, дори при по-голяма натовареност.

Кошчето е изработено от поцинкована, пожаробезопасна и устойчива на корозия стомана, проектирано и тествано в скандинавските страни. Механизмът му предотвратява разпиляване на отпадъците, а 95% от материалите подлежат на рециклиране. То е предназначено за опаковки и дребни отпадъци от пешеходци.

С тази инвестиция Община Нова Загора затвърждава стремежа си към интелигентни и екологични решения, които подобряват качеството на живот и правят града още по-чист и модерен.