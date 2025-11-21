21.11.2025 13:53 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 61

На проведеното през изминалата седмица Държавно първенство по вдигане на тежести в град Карлово състезателите на СК „Вдигане на тежести“ постигнаха отлични резултати и се класираха сред призьорите в своите категории.

Нашите ученици завоюваха следните отличия:

Божидар Димитров (5. клас) – 3-то място в категория 41 кг

Ваньо Димитров (7. клас) – 2-ро място в категория 56 кг

Зюмбюла Чавдарова (7. клас) – 1-во място в категория 48 кг

Силвия Петкова (11. клас) – 3-то място в категория 53 кг

Браво на всички състезатели за упорития труд, постоянството и постигнатите отлични резултати!