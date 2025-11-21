На проведеното през изминалата седмица Държавно първенство по вдигане на тежести в град Карлово състезателите на СК „Вдигане на тежести“ постигнаха отлични резултати и се класираха сред призьорите в своите категории.
Нашите ученици завоюваха следните отличия:
Божидар Димитров (5. клас) – 3-то място в категория 41 кг
Ваньо Димитров (7. клас) – 2-ро място в категория 56 кг
Зюмбюла Чавдарова (7. клас) – 1-во място в категория 48 кг
Силвия Петкова (11. клас) – 3-то място в категория 53 кг
Браво на всички състезатели за упорития труд, постоянството и постигнатите отлични резултати!