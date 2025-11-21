СКА „Стефан Данчев“ със силно представяне и Купа България в Сливен

21.11.2025 13:57 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди около 1 час | 60

В периода 29 октомври – 2 ноември СКА „Стефан Данчев“ завоюва титлата шампион на България, като Купа България отново пристигна в Сливен. Състезателките на клуба показаха отлична подготовка и силен дух, което им донесе призови места в различните възрастови групи.

Най-значимият успех постигнаха Мириям Мехмедов (5а клас), Петя Георгиева (10а клас) и Деница Пашалова (10а клас), които станаха шампионки на България във възрастова група 12–18 години.

Много добро представяне направиха и:

Юлия Урумова (10а клас) и Рая Торлакова – трето място;

Ивон Николова (8а клас), Велина Стефанова (7а клас) и Никол Георгиева – трето място.

Поздравления за всички състезателки за усилията, мотивацията и отличното представяне! Клубът и градът ни могат да се гордеят с тях.