Екип от РИМ - Сливен с участие в научна конференция в София

На 20 ноември 2025 г. в София започна двудневна конференция с международно участие „Модерният град: наследства, технологии, репрезентации“, която се провежда по линия на проекта „Расте, но не старее: семантични и 3D технологии за историята на улиците и сградите в София“ с водеща организация ИБЦТ – БАН. С доклади се включиха Мая Иванова, екскурзовод, и Мария Павлова, специалист „Връзки с обществеността“ към Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен.

В разработката си на тема „Един ден в средновековния град“ – експериментална интерпретация на културното наследство и интерактивно изживяване в урбанистичната среда на съвременен Сливен“, Мая Иванова представи образователната програма, предлагана на крепост „Туида“, в която са съчетани историческо знание с игрови и практико-ориентирани дейности с цел да се пресъздаде всекидневието в българския град през Средновековието.

Мария Павлова, от своя страна, разгледа въпроса за мащабните постройки, наследени от миналото, през призмата на историята и социологията. Докладът й на тема „Първата държавна текстилна фабрика на Балканите в Сливен – минало, настояще и бъдеще“ проследява основните етапи в развитието на основаната от Добри Желязков фабрика – от 1834 г. и издаването на султанския ферман две години по-късно, през затвор до съвременните опити за нейната реставрация и преосмисляне на функциите й, откривайки поле за по-широка дискусия относно ролята на индустриалното наследство в съвременните градове и за начините, по които миналото може да се превърне в ресурс за бъдещето.

Благодарим на екипа на проекта за поканата и отличната организация!