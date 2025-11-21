Празника „Въведение Богородично“ в гр. Бургас

21.11.2025 15:13 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 72

На 21 ноември, по повод празника Въведение Богородично, в храм „Св. Богородица“ в гр. Бургас бе отслужена Архиерейска св. Литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. С митрополита съслужиха, ставрофорен иконом Павел Гърбов – старши епархийски съветник, ставрофорен иконом Севастиян Йорданов – духовен надзорник, ставрофорен иконом доц. д-р Захарий Дечев, иконом Радослав Величков, иконом Димитър Шумов, протойерей Серафим Димитров, протодякон Александър Нешев, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията изпълниха г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков и г-н Щелян Димов.

В словото си митрополит Арсений насочи вниманието към тайната на въвеждането на малката Мария в Храма. Владиката подчерта силата на семейната вярност, съгласието между мъжа и жената и подвига на светите Йоаким и Анна, които положиха основите на спасението на света, чрез които се даде човешка плът на Спасителя.

По повод пристигането на светините на преподобни Гавриил Ургебадзе митрополитът припомни неговия живот на гонение, смирение и дръзновие.

Племенникът на светеца – Елгар Ургебадзе – поздрави Негово Високопреосвещенство, благодари за топлото приемане и отправи молитвено пожелание към духовенството и миряните.