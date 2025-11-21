21.11.2025 15:29 , Невелина Кикьова (X СОУ )

21.11.2025 г.

Днес, 21.11.2025 г., отбелязахме Деня на четенето с много усмивки, вдъхновение и любов към книгите.

В празника се включиха учениците от 3. „Б“ клас, които с удоволствие споделиха любимите си истории, прочетоха откъси от книги и показаха колко вълшебен може да бъде светът на четивото.

Специален гост на събитието беше Жана Йорданова, която разказа за своето пътешествие в литературата и мотивира малките читатели да продължат да откриват нови светове чрез книгите. Тя вдъхнови децата да вярват в силата на думите и да не спират да мечтаят.

Празничната атмосфера, усмивките и искрата в очите на децата превърнаха деня в истински празник на знанието и въображението.

Четенето ни обединява и ни прави по-богати — нека продължим да споделяме любовта към книгите всеки ден!