ПРОЧЕТИ МИ ПРИКАЗКА

21.11.2025 15:53 , Невелина Кикьова (X СОУ )

СУ "Й. Йовков" | България | 21 ноември 2025 г.

На 21 ноември 2025 г. учениците от 3. А клас отбелязаха с много настроение и вдъхновение Деня на четенето. Инициативата беше посветена на популяризирането на книгите и на радостта от това да споделяме истории помежду си.

Специален гост беше г-жа Мариана Димитрова, баба на едно от децата, която прие поканата с усмивка и топлина. Тя прочете мъдра приказка, преплитаща най-светлите човешки ценности и поведе учениците по пътя на доброто и искреността.

След това всяко дете тихо прочете откъс от своя любима книга, а класната стая се изпълни с нежно шушнене и съсредоточени лица, доказвайки, че четенето е не само полезно, но и истинско удоволствие.

За своето участие учениците от 3. А клас и техният гост получиха грамота, която да им напомня за вдъхновяващия ден и да ги окуражава да продължават да откриват нови светове в книгите.

Денят на четенето се превърна в топъл и запомнящ се празник, насърчаващ любопитството, мечтите и любовта към литературата.