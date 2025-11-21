Община Сливен продължава дейностите за подобряване пътищата в населените места

21.11.2025 15:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен продължава с изпълнението на дейностите, насочени към подобряване на улиците и в населените места. Кметът Стефан Радев, заедно със заместника му Румен Иванов, отидоха на място, за да проверят как са асфалтирани улици в Гергевец, Самуилово и Кермен.

„Ако в годините назад беше правено толкова, колкото сега, селата на Сливен нямаше да са с разбити улици и щеше да е много по-добре“, коментира кметът на Гергевец Никола Кънев.

Стефан Радев е категоричен, че работата на Общината в това направление ще продължи.

„Поетапно продължаваме да работим в селата, където наистина от години инфраструктурата е била оставена на заден план“, сподели той в страницата си във Фейсбук.

Община Сливен извърши ремонтно-възстановителни работи за изравняване на настилката с ново асфалтово покритие на две улици в село Гергевец, в два участъка на улица „Александър Стамболийски“ в Кермен и на улиците „3 март“ и „Стара планина“ в село Самуилово.

Приключиха дейностите на улица „Петко Енев“ в Николаево. В момента се работи по две улици в Панаретовци, две в Ковачите и четири в село Младово.