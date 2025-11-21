21.11.2025 16:12 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 21 ноември 2025 г. СУ „Йордан Йовков“ – Сливен отбеляза националния Ден на четенето под мотото „Чети. Наистина.“ В духа на празника, който насърчава грамотността и любовта към книгите, трима талантливи ученици от 8. клас посетиха учениците от 4.Б клас, за да им прочетат една от най-забавните и любими приказки – „Златната гъска“.

Габи, Дени и Марио влязоха в класната стая като истински посланици на четенето. С много настроение, артистичност и усмивки те разказаха приключенията на простодушния млад герой и вълшебната златна гъска, която води след себе си цяла върволица от залепнали хора.

Четвъртокласниците слушаха с интерес, смееха се на случките и оживено обсъждаха героите. Приказката предизвика чудесни емоции, а четенето се превърна във вълшебен мост между големи и малки.

Инициативата донесе уют, смях и вдъхновение – точно както го прави и добрата книга.