УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2.А КЛАС ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ЧЕТЕНЕТО С ПРИКАЗНО ГОСТУВАНЕ

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 45 минути | 26

Снимка 1

На 21 ноември учениците от 2.А клас с класен ръководител Таня Чотова отбелязаха Деня на четенето по един специален начин. В тяхната класна стая гостуваха Габриела Жечева от 8.А клас и Ева Гуиди от 6.А клас – по-големи сестри на деца от класа. Те споделиха своята любов към книгите, като прочетоха любими приказки пред второкласниците.

Срещата се превърна в истински празник на словото – малките слушаха с интерес, задаваха въпроси и споделяха впечатления. Инициативата показа колко важно е четенето да бъде част от ежедневието и как книгите могат да създават мостове между поколенията.

