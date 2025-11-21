Сливен. Новини от източника. Последни новини

С много настроение петокласниците отбелязаха Деня на четенето

, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 35 минути | 24

Ден на четенето

В Деня на четенето учениците от 5. клас превърнаха класната стая в истинско телевизионно студио с импровизирано токшоу на тема „Интервю с литературен герой“. С много настроение, въображение и артистичен дух децата влязоха в ролите на свои любими персонажи от българската и световната литература.

Водещи на шоуто бяха петокласници, които задаваха както сериозни, така и забавни въпроси. Отговорите на „героите“ предизвикаха смях, аплодисменти и много вълнение. Публиката – останалите ученици – активно участваше, опитвайки се да познае кой герой стои на „горещия стол“.

В края на събитието бяха връчени отличия в забавни категории като „Най-добра роля“, „Най-смешен герой“, „Най-добро мини-костюмче“ и „Най-оригинален отговор“.

Играта се превърна в чудесен начин да се насърчи любовта към книгите, да се развие умението за изразяване и да се създаде истински празник на въображението.

Учениците доказаха, че литературата може да оживее по най-неочаквани и вдъхновяващи начини.

Снимки

Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето
Ден на четенето

Реклама