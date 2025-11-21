21.11.2025 16:31 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 35 минути | 24

В Деня на четенето учениците от 5. клас превърнаха класната стая в истинско телевизионно студио с импровизирано токшоу на тема „Интервю с литературен герой“. С много настроение, въображение и артистичен дух децата влязоха в ролите на свои любими персонажи от българската и световната литература.

Водещи на шоуто бяха петокласници, които задаваха както сериозни, така и забавни въпроси. Отговорите на „героите“ предизвикаха смях, аплодисменти и много вълнение. Публиката – останалите ученици – активно участваше, опитвайки се да познае кой герой стои на „горещия стол“.

В края на събитието бяха връчени отличия в забавни категории като „Най-добра роля“, „Най-смешен герой“, „Най-добро мини-костюмче“ и „Най-оригинален отговор“.

Играта се превърна в чудесен начин да се насърчи любовта към книгите, да се развие умението за изразяване и да се създаде истински празник на въображението.

Учениците доказаха, че литературата може да оживее по най-неочаквани и вдъхновяващи начини.