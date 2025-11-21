Пътна полиция със засилени проверки по отношение техническото състояние на автомобилите

21.11.2025 16:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

Стартира третата кампания в рамките на акция „Зима” – „Безопасно шофиране през зимата”. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември и е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

Проверки на леки и товарни автомобили бяха извършени днес от 13,00 до 15,00 часа по метода на широкообхватния контрол в района на километър 265 от автомагистрала „Тракия”. Екипи на отдел „Охранителна полиция” и сектор „Пътна полиция” към Областната дирекция на МВР в Сливен проверяваха автомобилите за изправност на светлини, гуми, нивата на шум, валиден технически преглед и за евентуални корекции и видоизменения в конструкцията. Не бяха установени нарушения по отношение подготовката на превозните средства за зимния период. Водачите бяха проверяване за валидност на застраховка Гражданска отговорност, употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, редовни документи и други като не са установени сериозни нарушения. Връчени са електронни фишове и наказателни постановления за нарушения на ЗДвП. Част от глобите, наложени с електронни фишове, са заплатени от водачите посредством пос терминал, с който са оборудвани служебните автомобили. Плащането на място е възможно от началото на миналата година, като по този начин водачите могат да се възползват от отстъпките при плащане в 14-днеден срок от връчването, което е 20% за наказателни постановления и 30% за електронни фишове.

През целия период на акция „Зима” от сектор „Пътна полиция”- Сливен са провели редица специализирани операции по главните, второстепенните и общинските пътища в областта, както и по автомагистрала „Тракия”. До края на кампанията и през целия зимен период са планирани операции по метода широкообхватен контрол и контрол на водачите за употреба на алкохол и/или наркотици. По график се осъществяват беседи в учебните заведения и детските градини, които засягат темите за пътната безопасност.