СВЕТЛИНАТА НА СЕМЕЙСТВОТО

21.11.2025

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 23 минути | 25

По повод 21 ноември — Деня на християнското семейство — учениците от 3. клас в ГЦОУД с ръководител г-жа Здравка Монева вложиха знания, умения и творчески дух в създаването на проект на своя дом — символ на уют, сплотеност и детска мечта.

В този светъл празничен ден всички заедно си пожелаха да пазим най-скъпите ценности в сърцата си: любов, вяра, доброта и единство.

Нека във всеки дом царуват мир и благословение, а в нашето училище — взаимно уважение и духовна сила.

Да бъдем обединени от светлината на доброто и топлината на семейството, която ни прави по-силни, по-усмихнати и по-сплотени!