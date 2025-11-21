Квалификация на педагогически специалисти

21.11.2025 16:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 18.11.2025 г. се проведе заключителният етап по модул 1 на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ – 2025 г.

Четирима учители от нашето училище взеха активно участие през целия период на инициативата: г-н Йордан Тенев и г-н Даниел Андров – учители по обществени науки, както и г-жа София Делева и г-жа Ралица Василева – учители по природни науки. Поредицата от майсторски класове и открити уроци беше изключително ползотворна за всички тях.

На заключителната кръгла маса на тема „Диалог на успеха: Стратегии за ефективно преподаване“, организирана от РУО – Сливен, участваха учители от град Сливен и региона, експерти по природни и обществени науки, г-н Боян Аксаков – началник на РУО – Сливен, научни ръководители от ВТУ, както и учители и експерти от Стара Загора. По време на събитието бяха представени множество презентации, демонстриращи иновативни методи на преподаване.

Нашите учители по обществени науки проведоха по-рано през месеца открити уроци, посетени от колеги и експерти. Те се представиха отлично, демонстрирайки висок професионализъм и интерактивни подходи в обучението.

Колегите ни по природни науки представиха на заключителната кръгла маса впечатляващи презентации за иновативни методи, които успешно прилагат в своята практика. Те показаха наученото в рамките на майсторските класове и доказаха, че са специалисти с висока компетентност и професионална отдаденост.