21.11.2025, ОУ "Е. Багряна" (XII)

ОУ "Е. Багряна" (XII) | България

В Деня на християнското семейство децата заедно със своите родители подготвиха разнообразни, вкусни и традиционни изделия, които представиха с голямо вълнение и гордост.

Изложбата се превърна в истински празник на семейните ценности, традиции и сплотеност. На масите оживяха рецепти, предавани през поколенията, а в усмивките на децата се четеше радостта от това да сътворят нещо собственоръчно и да го споделят със своите съученици.

Ръководството и учителите изказват искрена благодарност към всички родители за активното участие, съдействие и подкрепа. Благодарим Ви, че заедно помагаме на децата да растат в дух на уважение към семейството и българските традиции.

Честит Ден на християнското семейство! Нека в домовете Ви има здраве, обич и хармония.