В Деня на християнското семейство децата заедно със своите родители подготвиха разнообразни, вкусни и традиционни изделия, които представиха с голямо вълнение и гордост.
Изложбата се превърна в истински празник на семейните ценности, традиции и сплотеност. На масите оживяха рецепти, предавани през поколенията, а в усмивките на децата се четеше радостта от това да сътворят нещо собственоръчно и да го споделят със своите съученици.
Ръководството и учителите изказват искрена благодарност към всички родители за активното участие, съдействие и подкрепа. Благодарим Ви, че заедно помагаме на децата да растат в дух на уважение към семейството и българските традиции.
Честит Ден на християнското семейство! Нека в домовете Ви има здраве, обич и хармония.