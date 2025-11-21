Сливен. Новини от източника. Последни новини

Третокласниците в нашето училище се включиха в кулинарна изложба под мотото „От рецептите на баба“

Ден на християнското семейство

В Деня на християнското семейство децата заедно със своите родители подготвиха разнообразни, вкусни и традиционни изделия, които представиха с голямо вълнение и гордост.

Изложбата се превърна в истински празник на семейните ценности, традиции и сплотеност. На масите оживяха рецепти, предавани през поколенията, а в усмивките на децата се четеше радостта от това да сътворят нещо собственоръчно и да го споделят със своите съученици.

Ръководството и учителите изказват искрена благодарност към всички родители за активното участие, съдействие и подкрепа. Благодарим Ви, че заедно помагаме на децата да растат в дух на уважение към семейството и българските традиции.

Честит Ден на християнското семейство! Нека в домовете Ви има здраве, обич и хармония.

Снимки

