21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21.11.2025

България

„Там, където сърцата все ни връщат,

където се раждат мечтите

и светът е шарен и възможен…

там е семейството – мостът между вчера и утре.“

С много настроение и празничен дух учениците от 4.а и 4.б клас отбелязаха Деня на християнското семейство. Вълнуваща среща с училищния психолог г-жа Деяна Михова ги потопи в света на семейните ценности, традиции и корени, предавани с обич от поколение на поколение.

Децата чуха за старите народни ритуали около семейното огнище и за начина, по който са живели нашите предци – с уважение, сплотеност и силна вяра в доброто. Те откриха, че семейството е най-ценното богатство – изпълнено с любов, подкрепа и топлина.

Вдъхновени от разказите, малките четвъртокласници създадоха красиви картички за своите семейства – искрен и сърдечен жест към хората, които ги обичат най-много.

Празникът остави у децата светли емоции и напомни на всички нас за значението на дома, традициите и обичта, която ни свързва.