ПРАЗНИК НА ЧЕТЕНЕТО В 1.А КЛАС

21.11.2025

СУ "Й. Йовков" (X) | България

На 21 ноември в 1.А клас настъпи истинска приказна атмосфера, която превърна Деня на четенето в специално и вълнуващо преживяване за всички деца.

Класната стая се превърна в уютно приказно кътче, където думите зазвънтяха като камбанки, а страниците на книгите оживяха пред любопитните погледи на най-малките читатели.

Първокласниците, заедно със своя класен ръководител г-жа Събина Кутрова, посрещнаха специални гости – Мадлен Георгиева, Симона Куманова и Стефан Петров от 5.А клас. Те донесоха със себе си не просто книги, а любими приказки, разказани с много обич и вдъхновяваща емоция.

Малките слушатели се потопиха в приказните светове, задаваха въпроси, смяха се, удивляваха се и откриваха нови герои и приключения.

В този магичен час всички усетиха, че четенето е истински празник – такъв, който събира деца от различни класове, запалва искри на въображението и напомня, че книгите са най-прекрасните двери към нови светове.

Един незабравим ден, изпълнен с топлина, любопитство и… много книжна магия!