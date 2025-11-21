Сливен, кратки вечерни новини, 21.11.2025 г., петък

21.11.2025 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 3 часа | 114

Кметът Стефан Радев и заместник-кметът Румен Иванов извършиха оглед на асфалтираните улици в селата Гергевец, Самуилово и Кермен.

Българският Червен кръст – Сливен съобщава, че раздаването на хранителни продукти и хигиенни материали по операция „Подкрепа“ от Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, се удължава с три дни за пунктa в гр. Сливен, ул. „Гео Милев“ №14.

Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен съобщава, че на 5 декември 2025 г. от 11:00 ч. българско време ще се проведе онлайн кариерен форум „Кариера в България 2025“ на платформата European Job Days.

Заместник-кметът на Община Сливен Пепа Чиликова присъства снощи на откриването на самостоятелната изложба на художника Наум Хаджимладенов „Открий непознатото“.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се проведе обучение на тема „Болницата – безопасна среда за пациенти и персонал.

Административният съд в Сливен отложи за втори път делото по казуса с Карандила и Даулите.

Служители на Националния осигурителен институт (НОИ) в Сливен излязоха на протест с искане за справедливо увеличение на трудовите възнаграждения.