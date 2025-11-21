ПРИКАЗКИ, УСМИВКИ И ПРИЯТЕЛСТВА В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

21.11.2025 19:43 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 27 минути | 33

По повод Седмицата на четенето третокласниците от нашето училище организираха една истински вдъхновяваща инициатива – те станаха малки учители и прочетоха свои любими приказки на първокласниците.

Най-малките слушаха със затаен дъх, а техните по-големи приятели доказаха, че могат не само да четат уверено, но и да предават емоция, интерес и любов към книгите.

Топлата среща между двата класа създаде атмосфера на дружба, споделяне и откриване на нови светове. Тя показа, че четенето е истинско приключение – особено когато се преживява заедно.